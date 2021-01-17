Аэропорты Сочи и Краснодара прекратили принимать рейсы

Аэропорты Краснодара и Сочи временно отменили прием и отправку самолетов. На изменение в расписании повлияли неблагоприятные погодные условия.

В Краснодаре воздушное сообщение приостановлено до вечера 17 января из-за непогоды, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Из-за непрекращающихся сильных осадков воздушная гавань закрывается на прилет и вылет до 21:00. Уже задержаны 13 рейсов, а также отменены вылеты самолета авиакомпании «Аэрофлот» в московский аэропорт Шереметьево и авиакомпании «Россия» — в Санкт-Петербург. Один лайнер, следовавший из Новосибирска, приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

В городе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь до 18:00. Непогода уже нарушала работу аэропорта в пятницу, 15 января. Все городские службы перешли на усиленный режим. Ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады.

Международный аэропорт Сочи временно не принимает воздушные суда из-за сильного ветра, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Два самолета, выполнявших рейс в Сочи, сели на запасных аэродромах. Рейс СУ1136 из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» направлен на запасной аэродром в Ростове-на-Дону. Он должен был прибыть в город-курорт в 12:20. Сильный ветер также помешал посадке лайнера авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск — Сочи. Самолет совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды.