20 июня 2023, 04:28
Аэропорты на юге России задумали снова открыть — СМИ
Pravda.ru: в России обсуждается вопрос об открытии аэропорта Краснодара
В России идет обсуждение вопроса об открытии аэропорта Краснодара. О перспективах возобновления работы воздушных гаваней юга страны сообщила Pravda.ru. В своем материале авторы ссылаются на высокопоставленного источника в транспортной отрасли.
«Думаю, аэропорты юга России и „Симферополь“ будут открыты после успешного окончания спецоперации», — отметил источник издания.
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По его словам, сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему. Это, как заметил собеседник издания, будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края.
«Но это пока обсуждение», — подчеркнул источник издания.
В начале июня стало известно, что туристы заполнили городские пляжи Сочи. Это произошло несмотря на то, что лето едва успело начаться. В тот период море прогрелось до +18 градусов, а температура воздуха до +20. Но это не смутило туристов. За год в Сочи все изменилось — появились бунгало, белые зонты, лежаки, а также многочисленные развлечения для детей и взрослых.
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