Аэропорты Москвы задержали или отменили 25 рейсов

По информации на 12:02 по московскому времени, во Внуково задержано восемь рейсов и один отменен, в Домодедово — восемь задержано и два отменено, в Шереметьево — пять задержано и один отменен.

В Москве в воскресенье, 24 января, ожидаются туман, морось и до +5 градусов. Высота сугробов сократится до 28 сантиметров. Мрачную погоду спрогнозировали в столице в ближайшие дни. Солнца не будет, город окутает туман, хрустящий снег превратится в слякоть, сформируются сосульки.

А на Московскую область опустился сильный туман, местами гололедица. Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась до 300-800 метров. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Россиянам посоветовали привыкнуть к аномальной погоде, так как экстремальных событий будет все больше.