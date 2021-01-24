facebook_pixel
    24 января 2021, 12:11

    Аэропорты Москвы задержали или отменили 25 рейсов

    Алена Макаренко

    В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали или отметили 25 рейсов утром 24 января. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
    Аэропорты Москвы задержали или отменили 25 рейсов

    По информации на 12:02 по московскому времени, во Внуково задержано восемь рейсов и один отменен, в Домодедово — восемь задержано и два отменено, в Шереметьево — пять задержано и один отменен.

    В Москве в воскресенье, 24 января, ожидаются туман, морось и до +5 градусов. Высота сугробов сократится до 28 сантиметров. Мрачную погоду спрогнозировали в столице в ближайшие дни. Солнца не будет, город окутает туман, хрустящий снег превратится в слякоть, сформируются сосульки.

    А на Московскую область опустился сильный туман, местами гололедица. Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась до 300-800 метров. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

    Россиянам посоветовали привыкнуть к аномальной погоде, так как экстремальных событий будет все больше.