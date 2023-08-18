Транспорт 18 августа 2023, 07:41 Аэропорты Москвы вводили ограничения на полеты из-за попытки атаки беспилотников на город Росавиация: полеты в аэропорты Москвы ограничивали, но они уже работают штатно Pxhere

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Полеты лайнеров в аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали утром в пятницу. Однако они уже работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский», — заявили в ведомстве.

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По этой причине семь рейсов направили на запасные аэропорты. Три самолета сели на аэродроме Стригино в Нижнем Новгороде, еще три — в Пулково в Санкт-Петербурге. Летевший из Стамбула лайнер посадили в Минске.

Ограничения на полеты в Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково сняли в 04:30. После этого пассажиров вышеуказанных рейсов доставили в аэропорты назначения. Сейчас авиагавани работают в обычном режиме.

Ранее 18 августа Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, который летел на Москву. Дрон рухнул в районе «Экспоцентра» в центре столицы. Никто не пострадал.