20 августа 2023, 03:21
Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов
ТАСС: Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты
Аэропорты Домодедово и Внуково временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
«Внуково и Домодедово временно закрыли на прием и отправку воздушных судов», — сказал собеседник агентства.
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По данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправили в Шереметьево, часть из них находится в зоне ожидания в районе Рязани.
Как сообщила Baza в Telegram-канале, в аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов.
Полеты лайнеров в аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали утром 18 августа. Такие меры вводили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщала пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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