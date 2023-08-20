Транспорт 20 августа 2023, 03:21 Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов ТАСС: Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты Pxhere

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Аэропорты Домодедово и Внуково временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Внуково и Домодедово временно закрыли на прием и отправку воздушных судов», — сказал собеседник агентства.

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По данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправили в Шереметьево, часть из них находится в зоне ожидания в районе Рязани.

Как сообщила Baza в Telegram-канале, в аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов.

Полеты лайнеров в аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали утром 18 августа. Такие меры вводили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщала пресс-служба Росавиации.