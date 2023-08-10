Транспорт 10 августа 2023, 08:50 Аэропорты Домодедово и Внуково ночью вводили ограничения на вылеты и приемы рейсов Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения, сейчас работают в обычном режиме Freepik

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Аэропорты Внуково и Домодедово прошлой ночью пошли на ограничения, касающиеся выпуска и приема самолетов. Однако сейчас они работают в штатном режиме. Об этом представители авиагаваней сообщили в комментарии РИА «Новости».

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 02:43 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани», — рассказали в пресс-службе Внуково.

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Аэропорт снял ограничения в 05:15. Что касается Домодедово, то там ограничили вылет и прием лайнеров с 02:59 до 05:15. Представители авиагавани подчеркнули, что такое решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.

Ранее Минобороны России проинформировало, что беспилотники сбили над Московской и Калужской областями, они летели в направлении Москвы. Также удалось обезвредить БПЛА, которые направлялись в Севастополь. Губернатор города Михаил Развозжаев уточнил, что системы ПВО уничтожили два беспилотника, девять — подавили средства РЭБ.