Аэропорту «Внуково» присвоили имя Туполева

Аэропорт «Внуково» с сегодняшнего дня носит имя авиаконструктора Андрея Туполева. Оно присвоено указом президента по итогам конкурса «Великие имена России».

Церемонию присвоения имени решили провести в день рождения создателя самолетов. Андрей Туполев родился 131 год назад и стоял у истоков российской авиации. На его самолётах Ту установлены 78 мировых рекордов. Лайнеры Туполева спасали экипаж парохода «Челюскин» и совершали беспосадочные перелёты в США через Северный полюс. О том, как это было, можно узнать на выставке в аэропорту Внуково имени Туполева. Теперь благодаря всероссийскому конкурсу переименованы все основные аэропорты столичного региона. «Шереметьево» было присвоено имя Александра Пушкина, а «Домодедову» — Михаила Ломоносова.