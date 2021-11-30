Свыше 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах из-за снегопада

Снегопад, который начался в столичном регионе 30 ноября, стал причиной отмены или задержки более 60 рейсов в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

К 23:30 вторника во Внуково задержали вылет 10 самолетов, еще четыре рейса отменили. В Домодедово отложены 24 рейса, два значатся отмененными. Шереметьево предупредило о задержке восьми вылетов, 14 не состоятся.

Осадки в Москве, которые принес генуэзский циклон «Бенедикт», стали самыми обильными за последние 69 лет. Ожидается, что выпадет их в столице 40% от месячной нормы. Из-за возможного усиления ветра до 20-25 метров в секунду Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.

Пробки из-за снегопада достигли девяти баллов. Сильнее всего трафик был затруднен на центральных набережных и бульварах и Садовом кольце.