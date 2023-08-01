Транспорт 01 августа 2023, 04:14 Аэропорт Внуково временно закрыли — СМИ ТАСС: аэропорт Внуково временно закрыт, самолеты перенаправляют в другие аэропорты Pxhere

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Московский аэропорт Внуково временно закрыт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.

«Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты», — привело агентство слова своего собеседника.

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Так, рейс из Дубая, который должен был около 04:00 сесть в Москве, перенаправили в Домодедово, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рано утром 1 августа беспилотник попал в одну из башен делового центра «Москва-Сити» и повредил фасад здания, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он также отметил, что система ПВО сбила несколько беспилотников, которые пытались пролететь в Москву. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет, добавил Собянин в Telegram-канале.

По данным агентства со ссылкой на экстренные службы, в Подмосковье сбили один беспилотник, который принимал участие в попытке атаки на столицу. Звуки взрывов услышали жители Одинцова и Наро-Фоминска.