Транспорт 31 августа 2023, 09:27 Аэропорт Внуково снял ограничения на полеты ТАСС: аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после ограничений Unsplash

Читать 360tv в

После введенных ранее запретов на полеты аэропорт Внуково возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ограничения пришлось ввести с 5:21 утра в целях безопасности. Как стало известно журналистам, к 8:20 количество задержанных в аэропорту рейсов составляло больше двадцати.

Реклама

«В 9:02 по московскому времени сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили над Воскресенском украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений при этом не было.