Аэропорт «Внуково» объяснил остановку системы приема багажа

Перепад напряжения произошел утром, в 7:12. Из-за случившегося сортировщик системы Wonderland, который отвечает за прием багажа вылетающих пассажиров перестал функционировать. Ситуация наладилась в 10:45.

Пока система не работала весь багаж обрабатывали вручную. Задержек рейса не допустили.

Система, отвечающая за выдачу багажа прибывших пассажиров, функционировала нормально.