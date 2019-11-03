Аэропорт «Внуково» объяснил остановку системы приема багажа
Скачок напряжения на сетях Мосэнерго стал причиной временной остановки системы приема багажа в аэропорту «Внуково». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Перепад напряжения произошел утром, в 7:12. Из-за случившегося сортировщик системы Wonderland, который отвечает за прием багажа вылетающих пассажиров перестал функционировать. Ситуация наладилась в 10:45.
Пока система не работала весь багаж обрабатывали вручную. Задержек рейса не допустили.
Система, отвечающая за выдачу багажа прибывших пассажиров, функционировала нормально.