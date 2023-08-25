25 августа 2023, 12:37
Аэропорт в Мариуполе восстановят через 3-4 года
Вице-премьер Хуснуллин: аэропорт Мариуполя восстановят в 2026–2027 годах
Правительство запланировало восстановить аэропорт Мариуполя в 2026–2027 годах. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил об этом в интервью ТАСС.
«У нас в планах пока стоит восстановление аэропорта в Мариуполе — 2026–2027 годы», — сказал он.
Реклама
Инфраструктуру города постепенно восстанавливают, в том числе, по словам Марата Хуснуллина, силами самих жителей. С начала 2023 года там открыли тысячу кафе, парикмахерских, торговых точек и других заведений.
Министр транспорта Виталий Савельев заявлял в июне, что началась подготовка проектно-сметной документации восстановления аэропорта. В правительстве ДНР сообщали, что воздушную гавань станут использовать и гражданская, и военная авиация.
Российская армия в апреле 2022 года взяла Мариуполь под контроль. К восстановлению социальной, коммунальной инфраструктуры и строительству домов подключились специалисты из разных регионов, в том числе Московской области. Мэр города Олег Моргун объявил, что работы займут около трех лет.
Авиация
ДНР
Мариуполь
Реклама
Реклама