Транспорт 25 августа 2023, 12:37 Аэропорт в Мариуполе восстановят через 3-4 года Вице-премьер Хуснуллин: аэропорт Мариуполя восстановят в 2026–2027 годах РИА «Новости»

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Правительство запланировало восстановить аэропорт Мариуполя в 2026–2027 годах. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил об этом в интервью ТАСС.

«У нас в планах пока стоит восстановление аэропорта в Мариуполе — 2026–2027 годы», — сказал он.

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Инфраструктуру города постепенно восстанавливают, в том числе, по словам Марата Хуснуллина, силами самих жителей. С начала 2023 года там открыли тысячу кафе, парикмахерских, торговых точек и других заведений.

Министр транспорта Виталий Савельев заявлял в июне, что началась подготовка проектно-сметной документации восстановления аэропорта. В правительстве ДНР сообщали, что воздушную гавань станут использовать и гражданская, и военная авиация.

Российская армия в апреле 2022 года взяла Мариуполь под контроль. К восстановлению социальной, коммунальной инфраструктуры и строительству домов подключились специалисты из разных регионов, в том числе Московской области. Мэр города Олег Моргун объявил, что работы займут около трех лет.