Транспорт 04 июня 2023, 12:12 Аэропорт в Кемерове временно закрыли Прокуратура: аэропорт в Кемерове закрыли до 5 июня из-за дефектов ВПП Unsplash

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Международный аэропорт имени Леонова в Кемерове закрыли до 5 июня. Причиной стали дефекты взлетно-посадочной полосы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов», — рассказали в ведомстве.

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Несколько авиарейсов задержаны, один отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Ранее из-за дефектов ВПП самолет рейса Сочи — Кемерово экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево.

Накануне, 3 июня, самолет Sukhoi Superjet, летевший из Ульяновска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту произошел частичный отказ автоматического управления судном. Позже экипаж наладил работу автоматики, но из-за неисправности все равно необходимо было объявить тревогу.