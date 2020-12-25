Аэропорт в Челябинске затопило

«В здании аэропорта произошел потоп. Аэропорт работал и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Затопило зал ожидания. Вода разлилась по полу, поэтому пассажиры теснились у стойки регистрации, а уборщицы расставили ведра.

Рейсы не задерживались. Сотрудники аэропорта выясняют причины происшествия.

Аэропорт Челябинска известен в народе как «Игорь». В конце 2019 года рабочие не завершили монтаж букв на новом терминале, из-за этого воздушная гавань стала героем мемов.

Это уже второй потоп в здании, первый случился в августе. Тогда произошел сбой в системе кондиционирования.