Аэропорт в Челябинске затопило
Потоп случился в международном аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«В здании аэропорта произошел потоп. Аэропорт работал и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Затопило зал ожидания. Вода разлилась по полу, поэтому пассажиры теснились у стойки регистрации, а уборщицы расставили ведра.
Рейсы не задерживались. Сотрудники аэропорта выясняют причины происшествия.
Аэропорт Челябинска известен в народе как «Игорь». В конце 2019 года рабочие не завершили монтаж букв на новом терминале, из-за этого воздушная гавань стала героем мемов.
Это уже второй потоп в здании, первый случился в августе. Тогда произошел сбой в системе кондиционирования.