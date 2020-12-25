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    25 декабря 2020, 19:34

    Аэропорт в Челябинске затопило

    Алена Макаренко

    Потоп случился в международном аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
    Аэропорт в Челябинске затопило

    «В здании аэропорта произошел потоп. Аэропорт работал и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

    Затопило зал ожидания. Вода разлилась по полу, поэтому пассажиры теснились у стойки регистрации, а уборщицы расставили ведра.

    Рейсы не задерживались. Сотрудники аэропорта выясняют причины происшествия.

    Аэропорт Челябинска известен в народе как «Игорь». В конце 2019 года рабочие не завершили монтаж букв на новом терминале, из-за этого воздушная гавань стала героем мемов.

    Это уже второй потоп в здании, первый случился в августе. Тогда произошел сбой в системе кондиционирования.