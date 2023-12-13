Транспорт 13 декабря 2023, 13:39 Аэропорт Симферополя не возобновит работу Аксенов: аэропорт Симферополя оставят закрытым из соображений безопасности Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Международный аэропорт Симферополь пока не собираются открывать. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал он.

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При этом аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни. Как отметил Аксенов, это позитивно повлияет на логистику.

Сейчас действует запрет на полеты в некоторых городах России. Закрытыми остаются 11 аэропортов на юге страны: в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Но в эти города можно добраться наземным транспортом, в том числе поездом.

Ранее в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов из-за непогоды. Высокая облачность и метель создают помехи для авиатранспорта.