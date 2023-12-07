Транспорт 07 декабря 2023, 13:57 Аэропорт Шереметьево приостановил реконструкцию терминала F АГН «Москва»: аэропорт Шереметьево приостановил модернизацию терминала F РИА «Новости»

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Руководство международного аэропорта Шереметьево приняло решение о временной приостановке реконструкции терминала F. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Терминал закрыли на модернизацию с 30 декабря 2021 года. Во время реконструкции планировали обновить интерьер и оборудовать его дополнительными зонами для обслуживания внутренних рейсов, а также для пассажиров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Предполагалось, что после окончания реконструкции пропускная способность терминала увеличится с восьми до 12,6 миллиона пассажиров в год.

Работы должны были завершиться в мае 2023 года, однако сроки реализации проекта скорректировали. В настоящее время реконструкцию поставили на паузу.

«Модернизация терминала приостановлена», — сказали в пресс-службе, отвечая на запрос АГН «Москва».

Однако в этом году пассажиры все же найдут в аэропорту Шереметьево некоторые нововведения. Там впервые установили ящики для писем Деду Морозу.