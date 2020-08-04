Аэропорт Пулково открыл пять новых региональных направлений

Жителям и гостям Санкт-Петербурга предлагается добраться в Горно-Алтайск, Йошкар-Олу, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск. Так компания «Победа» во вторник, 4 августа, начала осуществлять рейсы в Ульяновск три раза в неделю. Nordwind с июля два раза в неделю выполняет рейсы в Горно-Алтайск и Новокузнецк.

Также «Победа» открыла рейсы в Нальчик трижды в неделю. Авиакомпания «Руслайн» продолжает осуществлять рейсы в Йошкар-Олу. Они были открыты в начале текущего года. Полеты выполняются дважды в неделю.

Кроме этого, перевозчики продолжают увеличивать частоту рейсов из Пулково по направлениям в течение всего года. В их числе Воронеж, Нижний Новгород, Сочи и другие маршруты.