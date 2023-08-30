Транспорт 30 августа 2023, 17:00 Аэропорт Пскова возобновит работу 31 августа Ведерников: аэропорт Пскова начнет работать в штатном режиме с 31 августа Скриншот видео Youtube

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В Пскове завершили проверку состояния гражданской инфраструктуры городского аэропорта после атаки БПЛА. Воздушная гавань вернется к штатному режиму работы с 31 августа, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко — все в порядке!» — подчеркнул глава региона.

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Ведерников отметил, что аэропорт полностью готов к приему пассажиров, поэтому возобновит работу в четверг, 31 августа.

Губернатор Псковской области поблагодарил все службы за оперативность.

Аэропорт Пскова в ночь на среду, 30 августа, подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны дали отпор дронам, но несколько аппаратов врезались в здание, что привело к пожару.

Воздушное пространство над городом срочно закрыли. Все самолеты перенаправили в другие воздушные гавани.

По данным оперативных служб региона, в результате атаки дронов повреждения получили четыре самолета Ил-76.