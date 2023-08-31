31 августа 2023, 08:19
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки БПЛА
Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова без ограничений
Псковский аэропорт, который закрыли накануне после атаки беспилотников, начал работать в обычном режиме утром 31 августа. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Псков с 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», — заявили в ведомстве.
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Все службы аэропорта и Единой организации воздушного движения функционируют в обычном режиме. Авиакомпания «Азимут» должна совершить два рейса из Москвы в Псков и обратно в этот четверг.
Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. В результате случившегося в авиагавани произошел пожар, военно-транспортные самолеты Ил-76 оказались повреждены.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне вечером сообщал, что проведена проверка гражданской инфраструктуры. Он отметил, что она в порядке и поблагодарил все службы за оперативную работу.
Авиация
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