Транспорт 31 августа 2023, 08:19 Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки БПЛА Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Пскова без ограничений Pxhere

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Псковский аэропорт, который закрыли накануне после атаки беспилотников, начал работать в обычном режиме утром 31 августа. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Псков с 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», — заявили в ведомстве.

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Все службы аэропорта и Единой организации воздушного движения функционируют в обычном режиме. Авиакомпания «Азимут» должна совершить два рейса из Москвы в Псков и обратно в этот четверг.

Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. В результате случившегося в авиагавани произошел пожар, военно-транспортные самолеты Ил-76 оказались повреждены.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне вечером сообщал, что проведена проверка гражданской инфраструктуры. Он отметил, что она в порядке и поблагодарил все службы за оперативную работу.