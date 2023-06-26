Транспорт 26 июня 2023, 22:55 Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу Росавиация: полеты из аэропорта Минеральных Вод возобновили Pixabay

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Аэропорт Минеральных Вод на юге России в минимальные сроки устранил дефекты на взлетно-посадочной полосе и возобновил работу в 21:30 (по московскому времени). Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени. <…> Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полетов в связи с временным закрытием», — сказано в сообщении Росавиации.

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По информации ведомства, первыми обслужат рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», S7 и «России».

Причиной закрытия воздушной гавани стал дефект в средней части взлетно-посадочной полосы. Бетонная плита разрушилась, из-за жары произошло «вспучивание с растрескиванием поверхности».