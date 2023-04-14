Транспорт 14 апреля 2023, 16:14 Аэропорт Красноярска временно перестал принимать рейсы Аэропорт Красноярска сообщил, что не принимает рейсы из-за сильного снегопада РИА «Новости»

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Красноярский аэропорт временно перестал принимать рейсы. Причина — плохие погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.

«Вниманию пассажиров и встречающих! Аэропорт Красноярск не принимает и не выпускает рейсы по метеоусловиям. Все рейсы задержаны», — сказано в сообщении.

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Ориентировочно такой режим продлится до 21:00 (17:00 по московскому времени). Представитель авиагавани уточнил в комментарии ТАСС, что в городе начался сильный снегопад, температура воздуха упала ниже нуля. Кроме того, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе упал до критической отметки.

Сейчас известно, что задержаны вылеты семи самолетов, приземлиться не смогут еще девять. Четыре лайнера, которые летели в Красноярск, сели в Абакане, еще один — в Новосибирске. Сильный снег продолжает идти в городе. По сведениям сервиса «Яндекс Пробки», заторы на дорогах города достигли шести баллов.