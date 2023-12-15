Транспорт 15 декабря 2023, 13:20 Аэропорт Краснодара примет тестовый рейс из Минеральных вод Тестовый рейс «Азимута» в Краснодар перенесли из Москвы в Минводы РИА «Новости»

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Вылет тестового рейса в аэропорт Краснодара перенесли из Москвы в Минеральные воды. В воздушной гавани подтвердили эту информацию, сообщил «Коммерсант».

ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) заявила об изменении маршрута. Решение о переносе пункта вылета приняла авиакомпания «Азимут».

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На сайте онлайн-расписания перевозчик указал, что вылет из Минвод состоится в 13:00 15 декабря. Посадка самолета в Краснодаре ожидается в 14:15, обратный рейс — в 15:15.

По информации источника РБК, тестовый рейс изначально собирались запускать из Минвод, а не из Москвы.

Аэропорт Краснодара проведет ряд проверок, чтобы подготовиться к приему самолетов. Такие тренировки являются стандартной процедурой. Сотрудники воздушной гавани также проведут 15 декабря комплексные тесты с участием авиакомпании «Азимут».

О возобновлении работы аэропорта заявил оперштаб Краснодарского края. Окончательное решение примут после тестового запуска рейса.