Транспорт 15 декабря 2023, 16:33 Аэропорт Краснодара подготовили к возобновлению авиарейсов Директор аэропорта Краснодара объявил о готовности открыть воздушную гавань

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Инфраструктура аэропорта Краснодара находится в идеальном состоянии, воздушная гавань может возобновить свою работу. Об этом РИА «Новости» заявил управляющий директор международного аэропорта «Краснодар» Дмитрий Кириченко.

По его словам, все службы аэропорта провели тренировку и работают в штатном режиме. За два года временных ограничений сотрудники воздушной гавани сохранили свою квалификацию и не прекращали готовиться к открытию.

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«Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта», — заключил Кириченко.

Краснодарский аэропорт закрыли в феврале 2022 года. Воздушная гавань начнет принимать самолеты в ближайшее время, тестовый рейс состоялся 15 декабря. За бортом «Азимута», летящего из Минвод, внимательно проследила рабочая группа.

По словам президента Владимира Путина, аэропорт снова заработает в том случае, если специалисты обеспечат безопасность пассажиров.