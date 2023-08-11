11 августа 2023, 12:11
Аэропорт Калуги вслед за Внуково возобновил работу в штатном режиме
ТАСС: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прилет и вылет
Утром 11 августа воздушное пространство над аэропортом Калуги закрывали. Спустя время ограничения на прилет и вылет самолетов сняли, сообщили ТАСС в органах, ответственных за авиацию.
«Ограничения сняли в 10:50», — сказали агентству.
Реклама
Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрывали для безопасности гражданских самолетов. Временно запретили как вылет, так и прилет.
Одновременно ввели ограничение на полеты в московском аэропорту Внуково. С 09:40 перестали принимать и отправлять воздушные суда. В 10:50 возобновили работу в штатном режиме.
Военные сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Его фрагменты упали на северо-западе столицы. Никто не пострадал. Обломки БПЛА нашли в лесополосе недалеко от городской клинической больницы № 67. Момент уничтожения дрона попал на камеру.
Самолеты
Реклама
Реклама