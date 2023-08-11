Транспорт 11 августа 2023, 12:11 Аэропорт Калуги вслед за Внуково возобновил работу в штатном режиме ТАСС: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прилет и вылет РИА «Новости»

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Утром 11 августа воздушное пространство над аэропортом Калуги закрывали. Спустя время ограничения на прилет и вылет самолетов сняли, сообщили ТАСС в органах, ответственных за авиацию.

«Ограничения сняли в 10:50», — сказали агентству.

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Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрывали для безопасности гражданских самолетов. Временно запретили как вылет, так и прилет.

Одновременно ввели ограничение на полеты в московском аэропорту Внуково. С 09:40 перестали принимать и отправлять воздушные суда. В 10:50 возобновили работу в штатном режиме.

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