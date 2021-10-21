Аэропорт Челябинска закрылся из-за тумана

Международный аэропорт Челябинска «Баландино» имени Игоря Курчатова 21 октября пришлось закрыть из-за тумана. Плохие погодные условия стали причиной задержки вылета шести рейсов, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры агентству «Интерфакс».

Нулевая видимость задержала отправление самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Сочи, Краснодар и Симферополь. Остановились самолеты авиакомпаний «Россия», «Победа», «Nordwind Airlines» и «Уральские авиалинии».

Пассажирам задержанных рейсов постарались обеспечить все необходимые услуги, предусмотренные авиационными правилами, добавили в пресс-службе.

После очистки летного поля от снега аэропорт Челябинска им. Игоря Курчатова возобновил работу.

Сейчас, по данным Yandex, погода в Челябинске держится около нуля градусов, которые ощущаются как минус пять, в городе пасмурно, но осадков не ожидается.

По всему Уралу последние две недели наблюдаются проблемы с видимостью из-за взвеси продуктов горения торфяников. В поселке Солнечный около Екатеринбурга 15 октября даже ввели режим ЧС. Торф тушат круглосуточно, на это потратили уже больше 13 тысяч тонн воды.