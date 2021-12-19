Аэропорт Челябинска временно закрыли из‐за последствий снегопада

Снегопад парализовал работу аэропорта в Челябинске, который временно закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили представители воздушной гавани, передал ТАСС.

Челябинский аэропорт в воскресенье утром приостановил прием и отправку рейсов. Гавань закрыли до 11:00 по местному времени (09:00 по московскому). Предполагается, что к этой минуте в аэропорту уже должны были завершиться работы по расчистке ВПП, по окончании которых воздушная гавань должна заработать в штатном режиме.

В связи с этим многие рейсы задерживаются, в том числе в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург и Омск. Некоторые рейсы были отменены, например в тот же Петербург. А два самолета на пути в Челябинск из-за сложных погодных условий ушли на запасной аэродром в Екатеринбурге — речь о рейсах из Красноярска (RT-598) и Душанбе (U6-2812). Представители авиакомпаний находятся в контакте с пассажирами, сообщили в екатеринбургском аэропорту Кольцово, добавив, что он работает без каких-либо ограничений на прием и отправку.

Минувшей ночью в Челябинске был сильный снег, похолодало до −7 градусов. Днем ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. В Екатеринбурге ночью тоже прошел снегопад.

В Гидрометцентре ранее предупредили о 35-градусных морозах, которые уже в ближайшие дни ожидаются в Центральной России.