Аэропорт Челябинска на час лишился интернета и задержал вылеты

Основной интернет-канал перестал действовать, автоматического переключения на резервную линию не произошло. В итоге примерно с 04:30 (02:30 по московскому времени) до 05:30 (03:30 по Москве) — на это время приходится пик отправки самолетов — наши сотрудники вынуждены были заполнять регистрационные документы пассажиров вручную пресс-служба аэропорта Челябинска.

По словам представителя аэропорта, задержки коснулись семи рейсов, в частности, с опозданием вылетели самолеты в Дубай, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды. Максимальное время, на которое отложили вылеты, составило 55 минут, так было у двух рейсов. Остальные задержали буквально на несколько минут.

В соцсетях опубликовано видео с очередями, которые образовались у стоек регистрации из-за проблем с интернетом. По словам пассажиров, не могли вылететь даже те, кто прошел регистрацию онлайн.

Сейчас работа интернета восстановлена, аэропорт принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.