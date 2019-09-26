Аэропорт Барнаула начал работать в штатном режиме

«Получилось только со второго круга». Пассажирка — о посадке самолета с горящими шасси в Барнауле Подробнее

«Аэропорт возобновил работу, приняты и отправлены уже два рейса из Москвы, вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9:30 (5:30 мск)», — сообщил сотрудник аэропорта.

Самолет Boeing 767-300 заходил на посадку в Барнауле вечером 25 сентября. Борт прибыл из вьетнамского города Камрань. Произошло задымление правой стойки шасси. На борту находилось 341 пассажир и 10 членов экипажа. Спасательные и иные службы экстренного реагирования сработали оперативно.

Серьезно во время жесткой посадки никто не пострадал. За помощью обратились 46 человек. Медики зафиксировали у 23 из них легкие травмы. Ожидающих обратного рейса пассажиров обеспечили местом для ночлега и питанием.