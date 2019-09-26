  • Аэропорт Барнаула начал работать в штатном режиме

    26 сентября 2019, 04:51

    Светлана Степанова

    Аэропорт Барнаула, где произошла жесткая посадка Boeing 767-300, перешел на работу в штатном режиме. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства Алтайского края.
    Аэропорт Барнаула начал работать в штатном режиме

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    «Аэропорт возобновил работу, приняты и отправлены уже два рейса из Москвы, вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9:30 (5:30 мск)», — сообщил сотрудник аэропорта.

    Самолет Boeing 767-300 заходил на посадку в Барнауле вечером 25 сентября. Борт прибыл из вьетнамского города Камрань. Произошло задымление правой стойки шасси. На борту находилось 341 пассажир и 10 членов экипажа. Спасательные и иные службы экстренного реагирования сработали оперативно.

    Серьезно во время жесткой посадки никто не пострадал. За помощью обратились 46 человек. Медики зафиксировали у 23 из них легкие травмы. Ожидающих обратного рейса пассажиров обеспечили местом для ночлега и питанием.