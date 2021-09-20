«Аэрофлот» зимой продолжит полеты из регионов на юг России

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжил программу региональных полетов зимой. Рейсы будут выполняться из 13 российских городов, откуда можно будет полететь в Сочи, Симферополь и Краснодар, сообщила пресс-служба компании.

Самолеты «Аэрофлота» будут выполнять рейсы в Сочи из Архангельска, Челябинска, Самары, Оренбурга, а также из Сыктывкара. Полеты в Сочи и Симферополь будут осуществляться из Казани, Мурманска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Из Тюмени и Сургута запустят рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар. Из Нового Уренгоя теперь можно будет улететь в Краснодар.

Билеты уже поступили в продажу. Первые рейсы запланированы на 31 октября. С расписанием можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».

Авиакомпания запустила прямые рейсы между российскими городами в мае 2021 года. Летний сезон показал востребованность этих маршрутов, и в «Аэрофлоте» решили продлить региональную программу. С мая по август ей воспользовались более 500 тысяч пассажиров, выполнено порядка четыре тысяч рейсов «туда-обратно» в обход Москвы и Петербурга.