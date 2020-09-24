«Аэрофлот» запустит рейсы в Киргизию

Вылет запланирован на 21:45 по московскому времени из аэропорта Шереметьево. Регулярный рейс SU1882 из Москвы в Бишкек будет выполняться по четвергам, а обратный рейс SU1883 — по пятницам.

Авиасообщение между Россией и Киргизией приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции также решил с 21 сентября возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября — с Республикой Корея.

Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и S7 объявили о распродаже билетов на внутренние рейсы с 23 сентября по 31 мая 2021 года. Туристам пообещали предоставить скидки на билеты до 50%. Предполагается, что благодаря этому перевозчики смогут выйти из кризиса на фоне пандемии, написала «Русская планета».