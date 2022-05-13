«Аэрофлот» выкупил восемь бортов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей

«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей. Воздушные суда уже перевели в российский реестр, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточнил перевозчик, свидетельства собственности в России оформили на ПАО «Аэрофлот».

Совет директоров авиакомпании обсуждал возможность досрочного выкупа самолетов в конце апреля 2022 года. После этого перевозчик заявил, что в скором времени откроется ряд рейсов, которые будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах А330. Речь шла о полетах на Мальдивы, в Турцию и Узбекистан.

Евросоюз в начале апреля принял поправку к санкциям, объявленным против России. Документ предоставил лизинговым компаниям возможность продать российским перевозчикам находящиеся в России самолеты. Всего под санкции ЕС попала 21 российская авиакомпания.