«Аэрофлот» выделит отдельные места для пассажиров без маски

В самолетах «Аэрофлота» появятся карантинные зоны. Туда будут помещать тех пассажиров, которые отказались надеть маски после закрытия дверей самолета.

«Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применения других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова, комментируя новость о появлении специальных зон на борту.

О появлении карантинных зон первым узнал Telegram-канал Baza. По его данным, правило коснется даже тех пассажиров, которые купили билет в бизнес-класс. Кроме того, маска обязательна и для тех, кто не может носить ее по медицинским показаниям.

Карантинные места будут находиться на последних двух рядах по правому борту лайнера.

По правилам «Аэрофлота», пассажиры должны носить защитную маску, которая полностью закрывает рот и нос, причем находиться на лице она должна в течение всего полета. Снимать средство индивидуальной защиты можно только для приема пищи или для замены на другую маску.