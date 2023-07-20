Транспорт 20 июля 2023, 12:12 «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Абу-Даби «Аэрофлот» объявил о возобновлении прямых рейсов в Абу-Даби с 29 октября РИА «Новости»

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Российский перевозчик «Аэрофлот» с 29 октября возобновит прямые рейсы в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби возобновят с 29 октября. Открыта продажа билетов. Полеты запланированы дважды в неделю — в четверг и воскресенье», — указали в «Аэрофлоте».

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Ранее стало известно, что входящий в группу «Аэрофлот» перевозчик «Победа» запустит новые рейсы в Армению и ОАЭ.

С 29 октября в Гюмри можно будет попасть из Сочи. Рейсы запланированы четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, из Махачкалы авиакомпания выполнит рейсы в Дубай. Первый полет запланирован на 4 октября, рейсы будут проходить по средам и воскресеньям, писал RT.

Также с 1 июля «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на Кубу. Продолжительность полета из Москвы в Варадеро составит порядка 6,5 часа.