«Аэрофлот» возьмет в аренду 210 самолетов МС-21 | 360°

Транспорт 07 сентября 2022, 06:17 Поделиться Telegram

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Viber «Аэрофлот» возьмет в аренду 210 самолетов МС-21 ОАК и «Аэрофлот» заключили соглашение на поставку 339 самолетов РИА «Новости»

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Авиакомпания «Аэрофлот» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» заключили на Восточном экономическом форуме соглашение на поставку 339 самолетов МС-21, Superjet-New и Ту-214. РИА «Новости» сообщило, что их передадут на условиях аренды.

Руководители двух компаний подписали соглашение о намерениях приобрести 339 воздушных судов отечественного производства, а именно 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214. «Аэрофлот» получит их в период с 2023 по 2030 год на условиях аренды.

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Первые поставки начнутся уже в следующем году с двух Superjet-New. С 2024 года ОАК передаст первые шесть самолетов МС-21 и семь Ту-214.

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«Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023–2025 годах мы планируем уже до конца текущего года», — объявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что контракт заключили на рекордную сумму — свыше триллиона рублей.

Самолет МС-21 презентовали в 2019 году. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, он существенно опережает западные аналоги. В нем просторный салон, широкие багажные полки и большие иллюминаторы.

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