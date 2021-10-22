«Аэрофлот» вернул в продажу субсидируемые билеты для жителей Дальнего Востока

«Аэрофлот» возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Правительство выделило дополнительные средства на эти цели. Это позволит поднять объем льготных пассажирских перевозок.

Билет для взрослого человека будет стоить 7650 рублей в одну сторону, для ребенка от двух до 12 лет — 5740 рублей. В эту сумму входят все таксы и сборы.

Перелеты субсидируют в рамках Постановления Правительства РФ № 215 от 2 марта 2018 года. Билеты по такому тарифу могут купить все жители Дальневосточного федерального округа, которые имеют в регионе постоянную регистрацию.

Чтобы оформить такие билеты, нужно будет предоставить документ, который подтвердит регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке. Для взрослого и ребенка старше 14 лет это паспорт с отметкой о прописке, а для ребенка младше 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8.

«Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“ в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно», — уточнили в «Аэрофлоте».