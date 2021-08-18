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    18 августа 2021, 22:08

    «Аэрофлот» вернет деньги или перебронирует билеты после отмены рейсов в Бангкок

    Дарья Бунякова

    «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок до конца октября. Всем купившим билеты пассажирам авиакомпания пообещала вернуть деньги или перенести дату вылета.

    «Аэрофлот» вернет деньги или перебронирует билеты после отмены рейсов в Бангкок

    «В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы», — процитировал ТАСС официального представителя перевозчика Михаила Демина.

    Ранее генконсульство России на Пхукете сообщило, что до конца октября самолеты «Аэрофлота» не будут летать в Бангкок. Рейсы отменят после 24 августа. При этом на сайте авиакомпании 21 число является последней для бронирования датой. На сентябрь и октябрь билеты не продаются.

    Самолеты «Аэрофлота» летают Бангкок и Дели через воздушное пространство Афганистана. Сейчас власть в стране находится в руках талибов*, захвативших на прошлой неделе Кабул. Сначала они отменили рейсы из афганской столицы, а затем полностью закрыли воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Теперь авиакомпании всего мира будут облетать территорию Афганистана.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.