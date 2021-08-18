«Аэрофлот» вернет деньги или перебронирует билеты после отмены рейсов в Бангкок

«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок до конца октября. Всем купившим билеты пассажирам авиакомпания пообещала вернуть деньги или перенести дату вылета.

«В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы», — процитировал ТАСС официального представителя перевозчика Михаила Демина.

Ранее генконсульство России на Пхукете сообщило, что до конца октября самолеты «Аэрофлота» не будут летать в Бангкок. Рейсы отменят после 24 августа. При этом на сайте авиакомпании 21 число является последней для бронирования датой. На сентябрь и октябрь билеты не продаются.

Самолеты «Аэрофлота» летают Бангкок и Дели через воздушное пространство Афганистана. Сейчас власть в стране находится в руках талибов*, захвативших на прошлой неделе Кабул. Сначала они отменили рейсы из афганской столицы, а затем полностью закрыли воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Теперь авиакомпании всего мира будут облетать территорию Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.