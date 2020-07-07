«Аэрофлот» увидел признаки контрабанды в попытках россиян вывезти питомцев из Китая

Несколько десятков животных остались в аэропорту Шанхая после того, как «Аэрофлот» отказал их хозяевам пустить их на борт. Сотрудники перевозчика увидели в такой массовой перевозке признаки контрабанды. Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя авиакомпании Михаила Демина.

Он заявил, что на регистрацию рейса прибыли 39 пассажиров с клетками, где содержалось 71 животное. Такое количество питомцев не был способен принять ни один самолет.

«Для Boing 777 ограничение по багажно-грузовым отсекам составляет не более восьми клеток, на верхней палубе в салоне экономического класса — не более восьми переносок, в салонах комфорт-класса и бизнес-класса — по две в каждом салоне при условии перевозки животных одного вида», — отметил Демин.

По его словам, такая загрузка рейса могла привести к массовой гибели животных. Также он отметил, что большинство людей, которые стояли в очереди на регистрацию с питомцами, не были их владельцами. Настоящие хозяева попросили третьих лиц организовать перевозку животного на вывозном рейсе.



По словам представителя «Аэрофлота», по правилам перевозчика нужно предупреждать о перевозке животных, а также бронировать места.

«Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды. Помимо этого, она не могла быть осуществлена в силу технических причин», — заявил Демин.

По его словам, никто из пассажиров не отказался от рейса и оставил клетки с питомцами в аэропорту, откуда их потом забрали местные жители. Также он опроверг информацию, что при регистрации на борт приоритет получили иностранцы, которые вели с собой своих домашних животных.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» отказался пустить на вывозной рейс из Шанхая россиян с домашними животными. Пассажиров поставили перед выбором — или оставить питомцев в аэропорту или просто не лететь.

По словам пассажиров, до этого авиакомпания заявляла, что дополнительно бронировать места для перевозки животных не нужно. Все можно сделать в аэропорту. Однако по приезде в воздушную гавань пассажиры узнали, что животных им придется оставить. Изначально «Аэрофлот» также обещал вывезти питомцев пассажиров следующим рейсом. Но после отказался от этих слов.

Кроме владельцев животных, в аэропорту действительно были волонтеры, которые занимались возвращением животных хозяевам. Однако после того, как их не пустили на рейс, всех питомцев отправили обратно на передержку. При этом на вывозной рейс «Аэрофлот» продал достаточно много билетов жителям Китая, которые летели транзитом в Италию.

К делу подключился глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат направил письмо в адрес руководителя «Аэрофлота» с просьбой эвакуировать всех оставленных в Шанхае животных. А также он обратился в прокуратуру, чтобы ведомство проверило законность действий перевозчика, отказавшего в вылете.