Транспорт 29 августа 2023, 18:49 «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю Unsplash

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В осенне-зимний период рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Таиланд будут отправляться до 27 раз в неделю. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика.

Представители «Аэрофлота» уточнили, что с 29 сентября самолеты «Аэрофлота» будут летать на Пхукет не пять, а семь раз в неделю. Кроме того, с 29 октября количество рейсов вырастет до 17 рейсов. По четвергам, субботам и воскресеньям самолеты из Москвы по этому направлению будут летать трижды в день, по остальным дням недели — дважды.

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В Бангкок с 30 сентября будет летать не четыре, а семь рейсов в неделю. С 1 ноября это число вырастет до десяти рейсов в неделю. По средам, пятницам и субботам вылеты из Москвы будут осуществляться дважды в день, по остальным дням недели — один раз.

Ранее вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что планирует увеличить длительность безвизового режима для российских туристов с 30 дней до 90.