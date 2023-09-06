Транспорт 06 сентября 2023, 00:56 «Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по «ирландским» самолетам «Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем AerCap по 18 самолетам Freepik

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«Аэрофлот» закончил процесс урегулирования отношений с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов и пять авиационных двигателей, используемых компаниями группы «Аэрофлот». Об этом заявили в пресс-службе компании, передала газета «Известия».

«В соответствии с достигнутым соглашением, AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО „Аэрофлот“ и АО „Авиакомпания „Россия“», — сказано в сообщении.

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Как отметил представитель «Аэрофлота», право собственности на самолеты и двигатели перешло страховой компании «НСК», которая выплатила сумму урегулирования. «НСК» создали в конце прошлого года. Ее учредителем стало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Ранее авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом получение денежных средств из Фонда национального благосостояния на переоформление 40 воздушных бортов из иностранной собственности в российскую.

На страховое урегулирование по этим самолетам потребовалось 80-96 миллиардов рублей. Кроме того, компании обяжут направить на данные сделки всю чистую прибыль за прошлый год.