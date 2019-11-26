Улететь и прилететь вовремя. «Аэрофлот» стал самым пунктуальным среди авиакомпаний

Лидером по пунктуальности выполения полетов среди европейских и мировых авиаперевозчиков уже второй месяц является «Аэрофлот».

«Аэрофлот» возглавил топ-20 крупнейших авиакомпаний Европы и мира. Итоги работы группы компаний «Аэрофлот» в этом году подвели на финальном заседании Общественного совета.

В конце 2017 года «Аэрофлот» занимал лишь 26-е место в Европе по пунктуальности. Повысить результат и стать первым помог строгий контроль за соблюдением уже существующих правил: окончание регистрации — за 40 минут, окончание посадки на борт — за 20 минут до времени вылета.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сделал акцент на том, что компания прилагает все усилия, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально.

Строгое соблюдение расписания — прямая выгода и для «Аэрофлота», и для пассажиров. Чем больше времени самолет проводит в воздухе, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты. Доступные авиаперевозки — одна из важных потребностей жителей нашей страны. Работать в интересах пассажиров нам помогает Общественный совет — он выражает мнение широких слоев населения и содействует выработке решений, которые отвечают потребностям клиентов Виталий Савельев генеральный директор «Аэрофлота».

Общественный совет Аэрофлота — консультационно-совещательный орган. Он был основан в 2014 году и с тех пор помогает компании поддерживать диалог с обществом, реагировать на его запросы. Члены Общественного совета работают на безвозмездной основе. Среди них — представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, профессиональных объединений, культуры и спорта.

Британское аналитическое агентство OAG этим летом присвоило «Аэрофлоту» высший рейтинг — «пять звезд» за пунктуальность выполнения полетов.

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В 2019-м «Аэрофлот» отпраздновал 30-летие членства в IATA. Именно с этого момента началась консолидация российской и глобальной авиатранспортной отрасли. Сегодня «Аэрофлот» играет важную роль в работе ассоциации. Одной из приоритетных задач IATA является цифровая трансформация отрасли, и для решения этой задачи крайне значим опыт «Аэрофлота», который занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира.

Еще одна памятная дата ждет популярный лоукостер в составе группы «Аэрофлот»: авиакомпания «Победа» отметит свое пятилетие. С первого дня своего существования лоукостер стал крайне востребованным: за пять лет он перевез свыше 29 миллионов пассажиров. «Победа» играет важную роль в повышении мобильности населения и доступности авиаперевозок для россиян.