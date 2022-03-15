«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Ереван и Баку

«Аэрофлот» с 21 марта вновь будет на регулярной основе летать из Москвы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Аэрофлот открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы „Аэрофлота“ в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi SuperJet 100», — сказано в сообщение.

Аналогичное заявление сделано и относительно рейсов в Азербайджан. Перевозчик будет летать в эти страны ежедневно.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных рейсов в Киргизию. Речь идет о городах Ок и Бишкек.

Российская авиакомпания отменила все международные перелеты с 8 марта. Исключение сделали только для Минска. Такое решение приняли после рекомендации Росавиации. Ведомство объяснило, что в противном случае самолеты могут арестовать за рубежом из-за санкций Евросоюза в отношении России.