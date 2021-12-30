«Аэрофлот» разыграет билеты среди пассажиров на всех новогодних рейсах

«Аэрофлот» разыграет бесплатные авиабилеты среди пассажиров на новогодних рейсах, которые вылетают 31 декабря и встретят 2022 год в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиаперевозчик продолжает добрую традицию розыгрыша авиабилетов на рейсах в Новый год. «Аэрофлот» проводит его ежегодно, создавая праздничную атмосферу полета.

Счастливчикам достанутся сертификаты на бесплатный перелет в эконом классе. Победители смогут выбрать билет в любую точку, куда летает «Аэрофлот», и обратно. А отправиться в путешествие можно в течение всего 2022 года.

Стать победителем может каждый пассажир на 20 внутренних и международных рейсах. Полный список рейсов, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте «Аэрофлота».

Ранее «Аэрофлот» объявил о начале продажи билетов по субсидированным тарифам, которые доступны для жителей Дальнего Востока и льготных категорий россиян. Продажи стартовали уже 29 декабря.

Также сообщалось, что участники программы «Аэрофлот Бонус» смогут воспользоваться накопленными милями и в 2022 году.