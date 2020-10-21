«Аэрофлот» разрешил опоздавшим на рейс бесплатно менять билеты. Но только за 30 минут

Уточняется, что нововведение распространяется на все билеты с датой вылета до 25 марта будущего года, которые были куплены начиная с 16 октября. Специалисты пояснили, что для внесения изменений и переоформления необходимо обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр «Аэрофлота». Сделать это нужно не позднее чем за 30 минут до вылета.

Ранее сообщалось, что США обвинили группу россиян, которые являются сотрудниками «Аэрофлота», в контрабанде техники на 50 миллионов долларов. Восьмерых подозреваемых уже задержали, еще двое находятся в розыске.

По информации представителей прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк, арестованы Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров. Помимо прочего, в Иллинойсе задержан Азамат Бобомуродов. Ему также предъявят обвинение в контрабанде.