Транспорт 13 февраля 2023, 21:26 «Аэрофлот» расширит региональную программу полетов в Сочи «Аэрофлот» расширит полетную программу из регионов России в Сочи Pxhere

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Авиакомпания «Аэрофлот» расширит количество рейсов из регионов в Сочи. Полеты будут выполняться из 11 городов, уточнили в авиакомпании. Об этом сообщил ТАСС.

Новое сезонное расписание начнет действовать с 26 марта. В полетах задействуют самолеты Airbus A320.

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«Полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск», — привело агентство сообщение авиакомпании.

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Программу полетов «Аэрофлота» на юг России запустили в 2021 году, отметили в авиакомпании. Она показала свою актуальность и востребованность. Благодаря этой программе жители регионов страны смогли сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря в сезон летних отпусков и школьных каникул без пересадок в Москве.

В начале февраля стало известно, что группа «Аэрофлот» планирует инициировать работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа. Изменения, как уточнялось, будут касаться фиксации в Федеральных авиационных правилах (ФАП) габаритов допустимой к провозу ручной клади. Гендиректор группы «Аэрофлот» заметил, что такие изменения нужны также для эффективной работы лоукостера «Победа».