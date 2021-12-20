«Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы второй раз подряд

В 2021 году американский журнал Global Traveler запустил голосование за лучшего авиаперевозчика Восточной Европы — сперва в печатном формате, затем онлайн. Победителя выбирали с декабря по сентябрь, выбором читателей GT стал «Аэрофлот». Ежегодную награду присуждают российскому перевозчику второй раз подряд.

Ранее «Аэрофлот» входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками и кухней на борту по версии Global Traveler.

В этом году премией журнала также были отмечены Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air и United Airlines. В голосовании приняли участие более 22 тысяч человек.

Аудитория журнала Global Traveler — порядка 550 тысяч читателей, в основном это американцы, которые путешествуют в среднем девять раз в год. 93% из них летают за границу в первом и бизнес-классе.