«Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии Business Traveller Awards 2021
«Аэрофлот» получил международную премию Business Traveller Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы»
«Аэрофлот» в очередной раз удостоили международной премии Business Traveller Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Награды в других номинациях получили компании British Airways, Emirates, Qatar Airways, Virgin Atlantic, Cathay Pacific, Singapore Airlines.
Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелетов в год, по статистике доковидного периода. В ходе голосования в 2021 году ввиду объективного снижения числа поездок учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, участие в программе лояльности.
Недавно «Аэрофлот» подтвердил звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» на World Travel Awards 2021. Ранее перевозчика признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на Skytrax World Airline Awards.