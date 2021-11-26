«Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии Business Traveller Awards 2021

«Аэрофлот» в очередной раз удостоили международной премии Business Traveller Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Награды в других номинациях получили компании British Airways, Emirates, Qatar Airways, Virgin Atlantic, Cathay Pacific, Singapore Airlines.

Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелетов в год, по статистике доковидного периода. В ходе голосования в 2021 году ввиду объективного снижения числа поездок учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, участие в программе лояльности.

Недавно «Аэрофлот» подтвердил звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» на World Travel Awards 2021. Ранее перевозчика признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на Skytrax World Airline Awards.