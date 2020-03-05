«Аэрофлот» приостановит полеты в Гонконг

Начиная с 7 марта россияне не смогут вылететь из Москвы в Гонконг на самолетах «Аэрофлота». Авиакомпания приостановила отправку рейсов. Пассажиры могут поменять или вернуть купленные билеты.

«„Аэрофлот“ временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта (включительно)», — сообщается на сайте авиакомпании.

Если пассажиры купили билеты до 5 марта с вылетом по 31 число, то они могут без дополнительной платы изменить дату поездки в Гонконг. Разрешается также оформить возврат билета. Если покупка была сделана онлайн, то можно обратиться за помощью в любую точку продажи или кол-центр.

«„Аэрофлот“ проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования и просит пассажиров следить за изменениями в расписании на официальном сайте авиакомпании», — отметили на сайте.

Как рассказал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, компания несет большие потери из-за коронавируса. Снижение спроса на билеты привело к отмене сразу ряда рейсов. Кроме того, многие авиакомпании больше не отправляют самолеты в Китай, где находится очаг инфекции.