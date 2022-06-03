«Аэрофлот» приостановит коммерческие полеты на Шри-Ланку

Компания «Аэрофлот» на ближайший период приостановила выполнение коммерческих рейсов в Коломбо на Шри-Ланке. Причиной стал арест властями страны самолета А330, заявили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиров компании, находящихся в городе, доставят в Россию 4 и 5 июня. Временную отмену полетов «Аэрофлот» объяснил «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку».

«Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — предупредили в компании.

Самолет арестовали по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиров направили в гостиницу. Перевозчик подчеркнул, что отправит за ними другие лайнеры.

«Для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих пассажиров в Шри-Ланку, начиная с сегодняшнего дня все ближайшие рейсы „Аэрофлота“ на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы», — добавил перевозчик.