«Аэрофлот» предупредил о проблемах с регистрацией и вылетами

В пятницу у «Аэрофлота» произошли проблемы с регистрацией и вылетами из-за сбоя. Также временно нельзя купить через их сайт билет. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщил РБК.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов», — говорится в сообщении.

В компании не уточнили, когда все придет в норму. Сейчас при попытке купить на сайте «Аэрофлота» билет выдается сообщение, что произошла техническая ошибка и запрос не может быть обработан. Сервис просит повторить попытку позднее.

По данным «Яндекс.Расписания» на 11:45, во Внуково сейчас один рейс задержан и четыре отменено, в Домодедово — пять рейсов задержано и пять отменено, в Шереметьево задержано 37 рейсов.