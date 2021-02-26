У «Аэрофлота» может появится новый тариф, который позволит авиакомпании самостоятельно пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс. Письмо с инициативой было направлено президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.

Авиакомпания полагает, что использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%. По данным издания, «Аэрофлот» предлагает разрешить авиаперевозчикам самостоятельно менять условия перевозки: дату, рейс, маршрут и класс обслуживания. При этом самого пассажира, который купил билет по такому тарифу, спрашивать об этом не будут.

Если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло вовремя — за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается пассажиру. В других случаях ее будут обязаны выплатить. Максимальный размер выплаты — 30 тысяч рублей. В таком случае у пассажира будет возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу, но уже с гарантированным перелетом.

Пока рассмотрение предложения отложено до конца февраля.